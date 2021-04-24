سعر الذهب في مصر اليوم السبت 24-4-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:44 ص
24 ابريل 2021
سعر الذهب في مصر
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يحظى سعر الذهب في مصر اليوم السبت 24-4-2021 على اهتمام كبير من جميع فئات الشعب المصري لا سيما فئة الشباب المقبلين على الزواج.

ويعد الذهب من السلع الأكثر بحثًا في مصر واقبالا لدى النساء والفتيات كونه السلعة الوحيدة التي تزين النساء والفتيات وتحفظ الاموال من الضياع في ظل انهيار العملات العربية مقابل العملات الاجنبية.

وفي هذه المقالة ننشر لكم سعر الذهب في مصر اليوم السبت 24-4-2021 والتي جاءت على النحو التالي:

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       887 إلى 889

عيار 22       813 إلى 815

عيار 21       776 إلى 778

عيار 18       665 إلى 667

عيار 14       517 إلى 519

عيار 12       443 إلى 445

الاونصة        27,581 إلى 27,652

الجنيه الذهب   6,208 إلى 6,224

الكيلو   886,857 إلى 889,143

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة  جنيه مصرى    دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 897.74 جنيه $57.17

سعر الذهب عيار 22  822.93 جنيه $52.40

اسعار الذهب عيار 21 785.54 جنيه $50.02

اسعار الذهب عيار 18 673.31 جنيه $42.88

سعر الذهب عيار 14  523.68 جنيه $33.35

سعر الذهب عيار 12  448.87 جنيه $28.58

سعر الذهب عيار 9    336.65 جنيه $21.44

اسعار أوقية الذهب     27,920 جنيه $1,778

اسعار جنيه الذهب      6,284 جنيه   $400.18

اسعار كيلو الذهب      897,737 جنيه        $57,167

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

23 إبريل       897.33       785.18       673.01       523.44       448.66

22 إبريل       901.11       788.49       675.85       525.65       450.56

21 إبريل       904.76       791.68       678.58       527.78       452.38

20 إبريل       898.72       786.40       674.05       524.26       449.36

19 إبريل       894.28       782.51       670.72       521.66       447.14

18 إبريل       897.19       785.06       672.91       523.36       448.60

17 إبريل       896.39       784.36       672.30       522.89       448.19

16 إبريل       896.31       784.29       672.25       522.85       448.16

15 إبريل       889.46       778.30       667.11       518.86       444.73

14 إبريل       875.45       766.04       656.60       510.68       437.73

 

 

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