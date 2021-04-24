ثبات سعر صرف الدولار في فلسطين على الانخفاض اليوم السبت 24/ 4/2021

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم السبت 24/4/2021 ، ثباتاً على الانخفاض الذي طرأ على سعر صرفه الاسبوع الماضي ، ليبقى عند 3.25 شيقلاً ، دون ان يُسجل أي ارتفاع .

انخفاض الدولار الامريكي يعود لعدة عوامل منها ، ارتفاع حالات كورونا في العالم مجدداً بالرغم من طرح اللقاح مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي .

وجاء سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية اليوم السبت 21/4/2021، على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل :3.25

سعر صرف الدينار مقابل الشيقل:4.59

سعر صرف اليورو مقابل الشيقل:3.93