بالفيديو ليلة ساخنة في القدس .. مواجهات واصابات واعتقالات

انتفض أهالي مدينة القدس المحتلة في ساعات فجر اليوم السبت ضد استفزازات المستوطنين الإسرائيليين وتهديداتهم المستمرة للمقدسيين بالقتل والاعتداء وتخريب ممتلكاتهم أمام مرأى ومسمع شرطة الاحتلال.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شرطة الاحتلال والمقدسيين الغاضبين في محيط البلدة القديمة وباب العامود في المسجد الاقصى ما أدى إلى اصابة 20 مقدسيًا بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ووفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني فإن 4 اصابات نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما أشارت طواقم الهلال الأحمر الى ان جميع الاصابات الأخرى عولجت ميدانيًا.

وفي بلدة العيسوية والشيخ جراح وسلون والطور ووادي الجوز والصوانة اندلعت مواجهات متفرقة بين المقدسيين وقوات الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال بعض الشوارع في تلك المناطق بالحاويات والحواجز العسكرية الطيارة فيما القى الشبان الحجارة والمفرقات تجاه جنود الاحتلال.

واعتدت قوات الاحتلال وفرق الخيالة الاسرائيلية على المقدسيين اثناء اعتقل الشاب أحمد النتشة من ساحة باب العامود وتم اقتياده إلى مركز التحقيق التابع لشرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين.

ففي محيط البلدة القديمة بالقدس أصيب 8 مواطنين بالرصاص المطاطي فيما اعتدى جنود الاحتلال على المصلين بالضرب المبرح.

وفي الطور، أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

وأشارت مصادر مقدسية أن المواطنين الثلاثة نقلوا الى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج اللازم فيما اصيب العشرات بالاختناق الشديد.

وكان عددُ من المستوطنين هاجموا منازل وممتلكات المقدسيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

ووفقًا لشهود عيان فإن المستوطنين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على مركبات ومنازل أهالي الشيخ جراح تحت حماية شرطة الاحتلال وذلك قبل أن يتصدى لهم الشبان.

وفي مدينة العيسوية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث هاجم جنود الاحتلال الشبان بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

اصابة مقدسية بعد هجوم المستوطنين

وكانت مواطنة مقدسية أصيبت بجروح في رأسها، بعد هجوم المستوطنين على مركبتها بالحجارة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

كما حطم المستوطنون زجاج مركبات سكان الحي، في حين هاجم العشرات منهم مجدداً مجموعة من المواطنين في حي المصرارة القريب من باب العامود، وحطموا عدة مركبات.