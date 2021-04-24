طقس فلسطين اليوم السبت: أجواء صيفية حارة والحرارة اعلى من معدلها العام

توقع طقس فلسطين اليوم السبت 24-4-2021 أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6-8 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهاراً.

وبين أن الاجواء في ساعات المساء والليل ستشهد انخفاض الحرارة بشكل ملموس لتصبح الأجواء مائلة للبرودة بوجه عام، في حين تصبح باردة نسبياً في الجبال العالية في ساعات منتصف الليل والفجر، وتكون الرياح شمالية غربية.

ومن المتوقع أن يشهد طقس فلسطين غدًا الاحد انخفاض طفيف على درجات لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4-6 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً بوجه عام في معظم المناطق نهاراً.

وبين طقس فلسطين أن الأجواء في ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس لتصبح الأجواء مائلة للبرودة بوجه عام، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة،.