إصابة 20 مواطنًا في مواجهات اندلعت قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، أنه تعامل طواقمه مع 20 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي وقنـابل الصوت والغاز خلال مواجهات اندلعت الليلة في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم مسعف.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن مسعف متطوع أصيب الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.

فيما أصيب العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع على إثر استمرار المواجهات على مدخل البيرة الشمالي، وجرى معالجتهم ميدانيًا، في حين، سادت حالة من التوتر محيط القدس القديمة، خلال محاولة قوات الاحتلال تفريق الشبان والمصلين.

وأوضح الاعلام، أن سيارات الإسعاف نقلت المسعف المصاب إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

وفي ذات السياق، قامت قوات الاحتلال الطريق الرابطة بين القدس ورام الله عبر حاجز قلنديا ومدخل البيرة، ما أدى إلى تكدس مئات المركبات المارة، واضطرار المواطنين إلى سلوك طرق التفافية وعرة.