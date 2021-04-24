تفعيل صفارات الانذار.. الاحتلال يزعم إطلاق عشرات الصواريخ اتجاه مستوطنات "غلاف غزة"

زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، رصد إطلاق عشرات الصواريخ اتجاه البلدات المحتلة في منطقة "غلاف غزة"، من قطاع غزة، فيما دوت صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات بالتزامن مع إطلاق الصواريخ.

وقال موقع "مفزاك درومي" العبري، إن "صفارات الإنذار دوت مجددًا بعد إطلاق صاروخين من غزة نحو كفار ميمون وعلوميم، تم اعتراض واحد من القبة الحديدية، والثاني سقط في منطقة مفتوحة".

وبين الحين والآخر، ما زال الاعلام العبري يتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار داخل البلدات المحتلة، كان آخرها في مستوطنة نتيف هعسراه ونتيفوت ومفلاسيم وعسقلان المحتلة.

من جهته، زعم جيش الاحتلال، رصد إطلاق أربعة قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه مناطق الغلاف، وأن القبة الحديدية اعترضت صاروخين، مشيرًا إلى أنه "في الدقائق القليلة الماضية، تم تفعيل إنذار آخر ويجري المتابعة".

المراسل العسكري "الإسرائيلي"، أور هيلير، ذكر أنه "تم إطلاق 10 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وتم تنفيذ عملية اعتراض لبعض الصواريخ، في ذات الوقت مسيرات تضامنية مع القدس في قطاع غزة"، وفق زعمه.

وفي هذه الاثناء، تستهدف دبابات الاحتلال مراصد تابعة للضبط الميداني شرق قطاع غزة، بقذائف عدة، دون وقوع إصابات.

مساء الجمعة، ادعى جيش الاحتلال اطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة اتجاه البلدات المحتلة، سقط اثنان في منطقة مفتوحة، وواحد تصدت له القبة.