تفعيل صفارات الانذار.. الاحتلال يزعم إطلاق صاروخين اتجاه "غلاف غزة"

زعمت مواقع إعلام عبرية، الليلة، إطلاق صاروخين اتجاه البلدات المحتلة في منطقة "غلاف غزة"، من قطاع غزة، فيما دوت صافرات الإنذار في المستوطنات بالتزامن مع الحدث.

وقال موقع "مفزاك درومي" إن "صفارات الإنذار دوت مجددًا بعد إطلاق صاروخين من غزة نحو كفار ميمون وعلوميم، تم اعتراض واحد من القبة الحديدية، والثاني سقط في منطقة مفتوحة".

وفي هذه الاثناء، تستهدف دبابات الاحتلال مراصد تابعة للضبط الميداني شرق قطاع غزة، بقذائف عدة، دون وقوع إصابات.

مساء الجمعة، ادعى جيش الاحتلال اطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة اتجاه البلدات المحتلة، سقط اثنان في منطقة مفتوحة، وواحد تصدت له القبة.