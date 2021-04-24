بالفيديو والصور مدفعية الاحتلال تستهدف مرصدين للضبط الميداني شرق قطاع غزة

استهدفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات متأخرة الليلة، مرصدين تابعين لقوات الضبط الميداني لحماية الثغور شرق قطاع غزة، بقذائف عدة.

وأفاد مراسلنا، بأن دبابة "إسرائيلية" عسكرية أطلقت النار تجاه نقطة للضبط الميداني في منطقة أبو ظاهر شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس، تبعه قصف بقذيفة في محيط النقطة.

وفي شرق مخيم البريج، قصفت دبابة الاحتلال نقطة للضبط الميداني في منطقة تلة أم حسنية شرقي مخيم البريج، بقذيفتين، بعد أن أطلق النار اتجاهه.

وذكر أن الاستهدافين لم يسفرا عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

ويتزامن مع القصف "الاسرائيلي"، خروج مسيرات شعبية غاضبة في مخيمات غزة منها: الشاطئ وجباليا والمغازي وبلدة بيت حانون والشجاعية، في غرب وشرق وسط وشمال القطاع، وأيضًا في مخيم نهر البارد جنوب لبنان، وسط هتافات وشعارات نصرةً لمسجد الأقصى والمرابطين في القدس، في مواجهة الاحتلال.

ومساء يوم الخميس، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان المقدسين وشرطة الاحتلال عند باب العامود في القدس المحتلة، اسفرت عن إصابة 105 شاب بجروح، بينهم إصابة بالرأس، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفجر الجمعة، منعت قوات الاحتلال الفلسطينيين من التوجه إلى المسجد الاقصى والقدس لإداء صلاة الفجر، بعد أن نصبت الحواجز الحديدية والاسمنتية، في إطار السيطرة على التوتر الحاصل بالمدينة، قابله فعاليات واسعة غاضبة في غزة بعد صلاة الجمعة، دعمًا وإسنادًا للمرابطين المقدسين.

وكانت وسائل إعلام عبرية، زعمت مساء اليوم، إطلاق ثلاثة صواريخ اتجاه البلدات المحتلة تحديدًا في منطقة "غلاف غزة، سقط منها اثنان في منطقة مفتوحة، واعترضت القبة الحديدية الصاروخ الثالث، دون وقوع إصابات.

صور ومقاطع فيديو للمسيرات الشعبية الغاضبة نصرةً للقدس، الليلة.



