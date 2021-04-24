لجنة دعم الصحفيين تدين استهداف الاحتلال للصحفيين بالاعتقال و اطلاق النار بالضفة و القدس

استنكرت لجنة دعم الصحفيين بشدة، تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الصحفيين، واطلاق النار عليهم ،أثناء تغطيتهم الميدانية في الضفة الغربية ،ومدينة القدس المحتلة.

و ادانت لجنة دعم الصحفيين اعتقال الصحفيين محمد عتيق وقتيبة قاسم، أثناء عودتهم من مدينة القدس المحتلة، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين المعتقلين إلى 28 صحفيا ،داخل سجون الاحتلال، بعد اعتقال الاحتلال للصحفي علاء الريماوي ، الذي يخوض اضرابا مفتوحاً عن الطعام ، لليوم الثالث على التوالي.

و اشارت اللجنة الى ان قوات الاحتلال تتعمد استهداف الصحفيين والطواقم الإعلامية بإطلاق النار ،حيث أصيب مساء يوم الجمعة في مدينة طولكرم، الزميل الصحفي خالد بدير ، بقنبلة غاز في قدمه ، ووصفت حالته بالمتوسطة.

و اهابت لجنة دعم الصحفيين بكافة المؤسسات الدولية، التي تعنى بحرية الرأي والتعبير ، الضغط على الاحتلال ،لوقف اعتداءاته المستمرة على الصحفيين الفلسطينيين.

كما دعت اللجنة كافة الاتحادات والنقابات العربية والدولية ،للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، الذين يتعرضون للتنكيل، والاعتداءات المستمرة، ومنع الحركة والتنقل، في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والاعراف الدولية ،التي تكفل حرية العمل الصحفي ،وتجرم الاعتداء والمساس بها.

و طالبت لجنة دعم الصحفيين مجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الانسان، بالعمل الفوري من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2222 ،الداعي إلى توفير الحماية للصحفيين .