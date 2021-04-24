اسعار العملات الاجنبية في الجزائر اليوم السبت 24 ابريل 2021

صعدت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الجزائري، اليوم السبت 24 ابريل 2021 في البنك المركزي الجزائري، بينما سجلت الاسعار انخفاضا في السوق السوداء.

اما سعر اليورو، فقد سجل ارتفاعا في البنك المركزي الجزائري، و بلغ نحو160.07 دينار للشراء و160.12 دينار للبيع، مقابل أسعار أمس التي سجلت 159.40 دينار للشراء و159.44 دينار للبيع.

وتراجع سعر اليورو في السوق السوداء إلى 216.29 دينار للشراء و218.70 دينار للبيع، مقابل 216.65 دينار للشراء و219.06 دينار للبيع، أمس.

وارتفع سعر الدولار في البنك المركزي الجزائري إلى 132.94 دينار للشراء و132.95 دينار للبيع، مقابل 132.75 دينار للشراء و132.77 دينار للبيع، الخميس.

فيما استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي إلى 185.07 دينار للشراء و185.10 دينار للبيع، مقابل أسعار أمس التي سجلت 184.97 دينار للشراء و185.04 دينار للبيع.

أما في السوق السوداء، فهبط الإسترليني إلى 249.11 دينار للشراء و251.88 دينار للبيع، مقابل 250.77 دينار للشراء و253.55 دينار للبيع.