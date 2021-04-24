سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 24-4-2021

سجلت أسعار الذهب في سوريا استقرارا في تعاملات اليوم السبت 24-4-2021، مع تراجع سعر الدولار الامريكي.

وانخفض سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة، صباح اليوم السبت 24-4-2021 لدى السوق السوداء إلى 2890 ليرة للشراء و2960 ليرة للبيع.

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا مساء اليوم الجمعة نحو 142 ألفا و500 ليرة للشراء، و143 ألف ليرة للبيع.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 122 ألفا و71 ليرة للشراء، و122 ألفا و571 ليرة للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات صباح السبت في السوق السورية نحو 164 ألفا و931 ليرة للشراء، و168 ألفا و926 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 144 ألفا و379 ليرة للشراء، و147 ألفا و876 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 123 ألفا و827 ليرة للشراء، و126 ألفا و826 ليرة للبيع.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 104 آلاف و816 ليرة للشراء، و107 آلاف و355 ليرة للبيع.

و جاء سعر أوقية الذهب صباح السبت 24-4-2021 في السوق السورية نحو 5 ملايين و138 ألفا و44 ليرة للشراء، ونحو 5 ملايين و262 ألفا و495 ليرة للبيع.، بينما سجل سعر الليرة الذهب في سوريا نحو مليون و156 ألفا و60 ليرة للشراء، ونحو مليون و184 ألفا و61 ليرة للبيع.