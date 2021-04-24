سعر صرف الدولار الامريكي في العراق اليوم السبت 24-4-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:02 ص
24 ابريل 2021
صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 11 شباط 2021.jpg
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هبط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم السبت 24 ابريل 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق العراقية

و جاء سعر صرف الدولار الامريكي في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1472.50 دينار للشراء، و1482.50 دينار للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

 وأقرت موازنة العراق لعام 2021، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

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