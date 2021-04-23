العملة الرقمية بتكوين تتكبد خسائر فادحة و تسجل سعرا تحت 50 ألف دولار

تكبدت العملات الرقمية، بيتكوين اليوم السبت 24 ابريل 2021 خسائر كبيرة، اثر مخاوف من أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضرائب على الأرباح ستقوض الاستثمارات في الأصول الرقمية.

و يوم الخميس، أكدت، تقارير إخبارية أن إدارة بايدن تخطط لمجموعة من التغييرات المقترحة على قانون الضرائب الأمريكي، وهو ما يشمل خطة لمضاعفة الضرائب تقريبا على الأرباح الرأسمالية إلى 39.6% لمن يربحون أكثر من مليون دولار.

و هوت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة وأكثرها رواجا، إلى 47 ألفا و555 دولارا، لتكون دون مستوى الخمسين ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل مارس/ آذار، وكانت في أحدث تعاملات منخفضة 4% إلى 49 ألفا و667 دولارا.