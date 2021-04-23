العملة الرقمية بتكوين تتكبد خسائر فادحة و تسجل سعرا تحت 50 ألف دولار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:51 م
23 ابريل 2021
عملية إلكترونية بيتكوين
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تكبدت العملات الرقمية، بيتكوين اليوم السبت 24 ابريل 2021 خسائر كبيرة، اثر مخاوف من أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضرائب على الأرباح ستقوض الاستثمارات في الأصول الرقمية.

و يوم الخميس، أكدت، تقارير إخبارية أن إدارة بايدن تخطط لمجموعة من التغييرات المقترحة على قانون الضرائب الأمريكي، وهو ما يشمل خطة لمضاعفة الضرائب تقريبا على الأرباح الرأسمالية إلى 39.6% لمن يربحون أكثر من مليون دولار.

و هوت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة وأكثرها رواجا، إلى 47 ألفا و555 دولارا، لتكون دون مستوى الخمسين ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل مارس/ آذار، وكانت في أحدث تعاملات منخفضة 4% إلى 49 ألفا و667 دولارا.

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