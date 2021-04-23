اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24-4-2021

حققت اسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 ابريل 2021 ارتفاعا، حيث قفز سعر جرام الذهب في مصر إلى 11 جنيها.

كما ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم حيث بلغ الجرام 779 جنيهًا مقابل 768 جنيهًا الأسبوع الماضي ، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 668 جنيه مصري، وعيار 24 بلغ الجرام منه 890 جنيه، وسجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 6232 جنيه مصري

و يتجه الذهب نحو تحقيق مكاسب هذا الأسبوع خصوصا بعد الاقتراح الأخير من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن برفع الضريبة على الأرباح الرأسمالية مما أدى على وجود ضغط كبير على الخزانة الأمريكية، كما هو ملاحظ من تلقي الذهب الدعم بسبب الضعف الحالي في عملة للدولار.