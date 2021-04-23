الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: القدس والأقصى خط أحمر، وللمقاومة الكلمة الفصل

حذرت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة قادة الاحتلال الاسرائيلي من أن يخطئوا التقدير، مؤكدة ان القدس و الاقصى خط احمر.

و اوضحت الغرفة المشتركة في بيان لها ردا على اعتداءات الاحتلال و المستوطنين على المصلين بالقدس انها في حالة انعقاد دائم لمواكبة انتفاضة أبطال القدس وتغول الاحتلال على مسرانا ودرة التاج لوطننا وأمتنا.

و اضاف بيان الغرفة المشتركة: "نبارك ونحيي هذه الانتفاضة المقدسية العظيمة التي تثبت عمق أصالة ونضال ومقاومة شعبنا في كل مكان، فإننا نؤكد أن المقاومة الفلسطينية في كل أماكن تواجدها ليست بمنأى عن هبة أهلنا في القدس، وستكون للمقاومة وللغرفة المشتركة الكلمة الفصل والموقف الحاسم لردع العدو وسحق كبريائه".

و أكدت بأن المساس بعاصمتنا وشعبنا ومقدساتنا هو خط أحمر، سيكون له تداعيات كبيرة، وسيدفع العدو ثمنه غالياً بإذن الله.