احدث تردد لقناة طيور الجنة 2021- أناشيد طيور الجنة

يشهد تردد قناة طيور الجنة 2021 بحثًا مكثفًا عبر الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي تزامنًا مع تغيير تردد قناة طيور الجنة لتردداتها.

ويأتي تغيير تردد قناة طيور الجنة من أجل تقديم أفضل وأجود الصورة والصوت لمشاهدي القناة الأكثر حظًا بالمتابعة من فئة الأطفال.

وبعد تغيير طيور الجنة لتردداتها بدأت الآباء يبحثون عن تردد القناة تحت اصرار أبنائهم من اجل ضبطها على الريسيفر.

وأمام رغبة الملايين من الآباء بالعثور على تردد القناة فإننا في موقع فلسطين اليوم نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد.

قناة طيور الجنة

وتقدم القناة فيديوهات متنوعة للأطفال سواء برامج أو اناشيد أو تثقيف ديني وعربي مما يجعل القناة من اكثر القنوات المتابعة لدى الاطفال.

وتمكنت القناة من جذب انتباه الملايين من الاطفال للاستمرار في متابعتها باستمرار لأنها تتميز بتقديم فيديوهات تهدف الى تربية الأطفال وتقوم سلوكهم وتصرفاتهم تجاه الأسرة والمدرسة والشارع.

اذا القناة تحاول التأثير على شخصية الطفل وذلك من خلال تنمية أفكاره سواء الاجتماعية أو الدينية أو الانسانية أو الفكرية.

برامج قناة طيور الجنة 2021

هناك العديد من البرامج التي تقدمها قناة طيور الجنة ومنها:-

برنامج فزورة مع الأمورة:- هذا البرنامج من أكثر البرامج المحببة لدى الأطفال حيث تمكنت الطفلة جنى من جذب قلوب الأطفال بطريقتها الشيقة والجذابة.

برنامج شمس لا تغيب:- يحاول هذا البرنامج غرس القيم والمبادئ لدى الأطفال وتقديم النصائح لهم عن طريق قصة طريفة ومسلية.

برنامج صوتك كنز:- يحاول هذا البرنامج تسليط الضوء على الموهبة الغنائية لدى الأطفال عن طريق عرض بعض المواهب الجذابة.

برنامج رياضة × رياضة:- عبارة عن برنامج رياضي يستهدف الأطفال من سن خمس سنوات حتى أربعة عشر عام، حيث يتم إقامة تنافس رياضي فيما بينهم.

هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج التي قدمتها القناة مثل (فزورة مع الأمورة، بيت الحج، رياضة في رياضة، نشرة أخبار الدار، جنفل، قالتي العصفور، شموس لا تغيب، علي الهوي سوا، أشكال ألوان، الو طوط، منبر أحباب الله).

تردد قناة طيور الجنة 2021

تردد Toyor Al Janah

التردد : 11632

استقطاب : عمودي

معدل ترميز : 27500