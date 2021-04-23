الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة: الاحتلال يفتح على نفسه ابواب جهنم

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة مساء اليوم الجمعة 23 ابريل 2021 انها لا يمكن أن تصمت على استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على أهلنا وأبناء شعبنا في القدس، مؤكدة ان المقاومة ستظل حاضرة في قلب معركة القدس والأقصى مهما كانت الظروف.

و وجهت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية التحية العظيمة لجماهير شعبنا الأبي المنتفض في عاصمة فلسطين وأيقونة الصراع؛ مدينة القدس المحتلة.

و اكدت الغرفة المشتركة أن العدو باستمراره في انتهاك أقصانا والاعتداء على أهلنا في القدس يفتح على نفسه أبواب الجحيم، "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

وأصيب أكثر من 100 مقدسي في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء البلدة القديمة في القدس المحتلة، مساء الخميس، إثر قمع قوات الاحتلال واعتدائها على المواطنين في جميع أنحاء المدينة.