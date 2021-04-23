بالفيديو مسيرات حاشدة تجوب ساحات المسجد الاقصى المبارك

انطلقت مساء اليوم الجمعة مسيرات حاشدة في ساحات المسجد الاقصى، احتجاجا على اعتداءات الاحتلال و قطعان المستوطنين، التي استهدفت المصلين في باحات المسجد فجر اليوم.

و يشار الى أن الاحتلال نفذ اعتداءات عنيفة بحق المقدسيين الليلة الماضية أصيب فيها قرابة 110 مقدسيين، واعتقل الاحتلال خمسين آخرين وتضررت ممتلكات المقدسيين في عدد من الأحياء جراء هجمات المستوطنين الارهابية.

وفي الصباح وساعات الظهيرة شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الاقصى واستفزت المصلين وعرقلت وصولهم للأقصى من خلال الحواجز المنتشرة على مداخله والتي تضاف إلى تلك الحواجز التي تعزل مدينة القدس عن الضفة الغرببة.