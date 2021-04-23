كتائب الاقصى: ما يجري في القدس انتفاضة حقيقية في وجه الاحتلال و المستوطنين

ادانت كتائب شهداء الاقصى، الذراع العسكري لحركة فُتْح ما تقوم به قوات الإحتلال وقطعان المستوطنين من التصعيد الخطير والأحداث الجارية في القدس الشريف، والذي يطال المقدسات الإسلامية والمسيحية على حدًّ سواء خاصة المسجد الأقصى.

و اوضحت كتائب الاقصى في بيان لها اليوم الجمعة، أنه في ضوء الإقتحامات الأخيرة التي قامت بها مجموعات من المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلالـ تنظر الكتائب إلى هذا الأمر ببالغ الخطورة، مؤكدة ان مدينة القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية وهي حق عربي إسلامي لكل فلسطيني مهما تعاظم الإحتلال بجبروته وطغيانه وطالت مدته إلا أنه زائل عن هذه الأرض المباركة.

و أكدت الكتائب أن أن ما يجري في القدس هو يعبر عن انتفاضة حقيقية في وجه الإحتلال وقطعان المستوطنين .

و وجهت التحية الثورية إلى أهلنا في القدس الشريف، مؤكدة أننا شعب واحد وهدفنا واحد وهو تحرير الأرض والإنسان من الإحتلال الصهيوني اللعين

كما طالبت كتائب الاقصى جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياتهم إتجاه ما يحدث في القدس الشريف والتحرك العاجل والتصدي لمخططات الإحتلال وحماية أقصانا والذي يمثل أي مساس به بداية النهاية لدولة الغصب والإحتلال.‏