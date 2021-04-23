القسام يوجه رسالة لـ"أهل القدس"ويتوعد بقلب الطاولة على رؤوس الجميع

أكدت كتائب القسام تتابع عن كثب الهجمة الصهيونية الإجرامية من قوات الاحتلال وقطعان المغتصبين على المسجد الأقصى المبارك وأهلنا في مدينة القدس المحتلة..

ووجه القسام في بيان له، اليوم الجمعة، التحية لأهلنا الصامدين المرابطين في القدس والأقصى ونحيي انتفاضتهم المباركة في وجه الاحتلال ووقوفهم سدا منيعا أمام المغتصبين، قائلا: "لقد بلغتنا أصداء صيحاتكم المباركة ومواجهاتكم البطولية".

وتابع :"ولتعلموا أيها الأبطال أن من خلفكم مقاومة صلبة ومتأهبة، ستشكل لكم ولأقصانا وعاصمتنا المقدسة سيفا ودرعا فمعركتكم معركتنا ودمكم دمنا ونبضكم نبضنا".

وشدد القسام، على "أن الشرارة التي تشعلونها اليوم ستكون فتيل الانفجار في وجه العدو المجرم، وحينها ستجدون كتائبكم ومقاومتكم حيث ينبغي أن تكون في قلب معركتكم تلقن العدو الدروس القاسية وغير المسبوقة بعون الله".

وأردف: "نقول للعدو الذي يظن أنه يمكن أن يستفرد بأقصانا وأهلنا في القدس بأن لا يختبر صبرنا فقدسنا دونها الدماء والأرواح وفي سبيلها نقلب الطاولة على رؤوس الجميع ونبعثر كل الأوراق".