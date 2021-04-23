السفارة الامريكية تعبر عن قلقها ازاء ما يجري في القدس

أعربت السفارة الأمريكية في "إسرائيل" عن قلقها الشديد إزاء أحداث الاحداث التي شهدتها القدس خلال الأيام الماضية داعية إلى عودة الهدوء.

وقالت السفارة في بيان "نعرب عن قلقنا الشديد إزاء أحداث العنف في القدس خلال الأيام الماضية"، مضيفة "نأمل من جميع الأصوات المسؤولة أن تعزز إنهاء التحريض، والعودة إلى الهدوء، واحترام سلامة وكرامة الجميع في القدس".

وكانت المدينة المقدسة شهدت الليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحام مئات المستوطنين للمدينة والاعتداء على المصلين الفلسطينيين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه سجل 105 إصابات خلال الاشتباكات بينهم 22 وصفت حالتهم بالمتوسطة ونقلوا إلى المستشفيات.

من جهتها اعتقلت شرطة الاحتلال 50 فلسطينيا خلال الاعتداءات التي شهدتها المدينة من قبل الاحتلال و مستوطنيه.