مستوطنون يقتحمون أراضي زراعية شرق الخليل

اقتحم عدد من المستوطنين، اليوم الجمعة، أرضا زراعية في منطقة البقعة شرق الخليل.

وقال صاحب الأرض عارف جابر، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أرضه التي تبلغ مساحتها 25 دونما في منطقة البقعة، المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل، ووضعوا علامات تشير إلى تقسيمها، في محاولة منهم للاستيلاء عليها.

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم المستوطنون بها أرضه، فقد قاموا قبل نحو شهر بتجريف جزء كبير منها، بالإضافة لقيامهم ببناء غرفة فيها، مناشدا الجهات المختصة بمساندته وحماية أرضه من أطماع المستوطنين.