صحيفة عبرية: صاروخ ديمونا يلخص كل المخاوف "الاسرائيلية"

أكدت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، أن حادثة الصاروخ الذي أطلق من سوريا وسقط في منطقة بالنقب بعد منتصف الليلة الماضية "تلخّص كل المخاوف الإسرائيلية".

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إن سقوط الصاروخ قرب مفاعل ديمونا النووي يوضح "مدى خطورة المعركة"، وأشارت إلى أنه لو سقط الصاروخ داخل مجمّع المفاعل، لكان الإسرائيليون استيقظوا على حقيقة مختلفة تمامًا.

ووفق قناة كان أنه جرى العثور على بقايا الصاروخ في محيط منطقة أبو قرينات، قرب ديمونا بعد منتصف الليلة الماضية دون وقوع إصابات، فيما أفاد الجيش أنه لم تحدث أي عملية اعتراض للصاروخ.