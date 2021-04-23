بالصور الجهاد الإسلامي تنظم وقفات مناصرة ودعم للمنتفضين في القدس

نظمت حركة الجهاد الإسلامي، عقب صلاة الجمعة اليوم، سلسة فعاليات جماهيرية أمام نحو 100 مسجد في مختلف محافظات قطاع غزة، دعما وإسنادا للمقدسيين المنتفضين في وجه قوات ومستوطني الاحتلال قرب بوابات المسجد الأقصى.

وتضمنت الفعاليات كلمات لقيادات وطنية وإسلامية أكدت على أن السيادة في القدس لأهل الحق وأصحاب الأرض الشرعيين، وأن محاولات الاحتلال ستُكسر أمام صمود المقدسيين ومساندة شعبهم وأمتهم.

ونُظمت إحدى فعاليات إسناد القدس والمقدسيين، أمام مسجد الهدى بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بمشاركة من حركة حماس، وشهدت حضوراً جماهيرياً حاشداً، إلى جانب حضور لافت للإطار النسوي التابع للجهاد الإسلامي.

كما تم تنظيم فعاليات مشابهة في مدن دير البلح والنصيرات والبريج والمغازي، شارك فيها مئات الفلسطينيين، الذين عبروا عن تضامنهم مع المنتفضين في محيط المسجد الأقصى.

وفي أحياء محافظة غزة، انطلقت فعاليات إسناد للقدس والأقصى من مساجد الزيتون والشجاعية والتفاح والصبرة ومخيم الشاطئ، شارك فيها جمع غفير من المواطنين، وتخللها كلمات للقوى الوطنية والإسلامية المشاركة في الفعاليات.

وفي محافظة شمال قطاع غزة، نظمت حركتا حماس والجهاد الإسلامي تظاهرة جماهيرية حاشدة في ساحة المسجد العمري وسط بلدة جباليا، تخللها كلمة لعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش ، وكلمة أخرى للناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع. ورفع المشاركون في فعاليات إسناد المقدسيين، لافتات، ورددوا شعارات تؤكد ارتباطهم بالمسجد الأقصى، وتؤيد الهبّة الجماهيرية هناك.

وتشهد أحياء مدينة القدس المحتلة، مواجهات قوية بين مئات الفلسطينيين وبين قوات ومستوطني الاحتلال، أسفرت عن إصابة واعتقال عشرات المقدسيين.

































