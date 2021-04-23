الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيًا في القدس منذ اندلاع مواجهات أمس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" 50 شابا فلسطينيا من مختلف أحياء القدس الشرقية المحتلة بعد أن تصدوا مساء أمس وبعد منتصف الليلة الماضية، لعصابات المستوطنين المتطرفين اليهود الذين اعتدوا على المقدسيين.

في السياق، قالت شرطة الاحتلال في بيان لها، إن أغلب المعتقلين هم من القدس المحتلة واعتقلوا خلال المواجهات التي اندلعت في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، في حين أصيب 20 شرطيا احتلالياً جراء إلقاء الحجارة ونقل عددا منهم لتلقي العلاج.

واستمرت المواجهات منذ انتهاء صلاة التراويح حتى ساعات الصباح الأولى في مختلف أحياء المدينة المقدسة خصوصا تلك المتاخمة للقدس الغربية كالشيخ جراح والمصرارة والتلة الفرنسية ووادي الجوز.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن عدد المصابين الفلسطينيين خلال تلك المواجهات تجاوز 105 مواطنين وصفت جراحهم بالمتوسطة والطفيفة، بينهم نساء وأطفال.

ووفق ما رصده مركز دراسات الأسرى، فقد جرى اعتقال نحو 80 حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال في مدينة القدس وضواحيها خلال الأيام الثلاثة الاخيرة بهدف ردع المقدسيين عن التصدي لاقتحامات المستوطنين.