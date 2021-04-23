"أنصار الله" اليمنية تنفذ هجومًا جويًا على شركة أرامكو وقاعدة عسكرية في السعودية

نفذت جماعة "انصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، هجومًا جويًا بطائرات مسيرة مفخخة على قاعدة الملك خالد الجوية وشركة أرامكو النفطية جنوبي السعودية.

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن "سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية هجومية بثلاث طائرات مسيرة، منها طائرتان نوع (قاصف 2 كي) استهدفتا مواقع مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وطائرة نوع (صماد 3) استهدفت شركة أرامكو في جيزان وكانت الإصابة دقيقة".

وقال المتحدث في تغريدة على "تويتر" أن الاستهداف "يأتي ردًا على استمرار العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية) والحصار على بلدنا العزيز".

من جهته، أعلنت السلطات السعودية، أن قوات ما تسمى بـ"التحالف العربي" التي تقوده الرياض، اعترضت ودمرت ثلاث طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه المنطقة الجنوبية وخميس مشيط وجازان في المملكة.

وأطلق التحالف السعودي في عام 2015 حملة عسكرية ضد اليمن رفضها المجتمع الدولي، وأسفرت عن مقتل آلاف اليمنيين والاصابات المشوهة وتدمير مئات المنشآت، إضافة إلى انتشار الأوبئة بعد تراجع الدور الصحي وتهالكه بحسب الصحة، والجوع والفقر.