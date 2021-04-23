"الصحة الإسرائيلية" تسجل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت "وزارة الصحة الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، 129 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المُستجد، في الكيان المحتل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت "الصحة الإسرائيلية"، أنها أجراء فحص 35,027 عينة مخبرية، حيث أظهرت النتائج أنّ نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 0.4%".

وبيّنت أنّه يوجد في المستشفيات "الإسرائيلية" 257 مريضاً بـ"كورونا"، بينهم 160 في حالة خطيرة، و97 مريضاً بينهم يخضعون لتنفس اصطناعي.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 837,870 مصاباً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6346 حالة وفاة منذ بدء جائحة "كورونا" في الكيان المحتل.