"الجهاد" تدعو للمشاركة الواسعة في فعاليات الغضب والإسناد للمرابطين في القدس والأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:28 ص
23 ابريل 2021
الجهاد الاسلامي
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دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أوسع مشاركة في فعاليات الغضب والإسناد الشعبي للمرابطين في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقال القيادي في الحركة محمد الحرازين إن هذا اليوم يجب أن يشكل رسالة واضحة أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته في نصرة المقدسيين وأنهم لن يكونوا وحدهم في مواجهة الاحتلال الصهيوني، مؤكداً أن القدس هي عنوان وحدة لكل الشعب الفلسطيني ولأبناء الأمة العربية والإسلامية جمعاء.

ودعا القيادي الحرازين جماهير الشعب الفلسطيني إلى مواجهة الاحتلال في كل الساحات والميادين، مشدداُ على أن خيار المواجهة الشاملة هو القادر على ردع الاحتلال وكسر عنجهيته وصلفه.

وأوضح القيادي الحرازين أن جماهير قطاع غزة ستشارك من كافة المساجد بعد صلاة الجمعة في تظاهرات حاشدة، مشيراً إلى هذه التظاهرات هي بداية برنامج وطني مساند للمقدسيين.

وأضاف بأن القوى كافة مدعوة للالتقاء على برنامج وطني وتفعيل الانتفاضة و المقاومة الشعبية في كل ساحات الوطن.

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