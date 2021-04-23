القيادي عدنان يدعو لنصر المقدسين والخروج بمسيرات غاضبة ضد الاحتلال

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان، اليوم الجمعة، الأمة العربة والإسلامية و الشعب الفلسطيني إلى نصرة أهلنا المقدسيين الذين يدافعون عن المسجد الأقصى والقبلة الأولى ضد اعتداءات قوات الاحتلال، كما دعا خطباء المساجد في فلسطين والعالم لجعل القدس والأقصى محور خطبهم اليوم.

وطالب عدنان، الجماهير الفلسطينية والأمة العربية والاسلامية إلى الخروج بمسيرات غاضبة ضد انتهاكات الاحتلال التي حدثت أمس عقب صلاة التراويح عند باب العامود، التي اسفرت عن إصابة 103 شاب.

وقال القيادي في حركة "الجهاد": "نسأل الله تعالى السلامة لأهلنا المقدسيين وجراحهم التي تفوح عزة وكرامة، والسواعد المقدسية المنتفضة ستنتصر بقوته تعالى كما حطمت بوابات نتنياهو الإلكترونية".

من جهته، دعت حركة الجهاد الإسلامي، الجماهير الفلسطينية إلى تحدي الاحتلال وشد الرحال للصلاة في المسجد الأقصى المبارك والذود عنه وصد المستوطنين المقتحمين لساحاته الشريفة.

ووجهت حركة الجهاد، كل التحية لأهلنا الصامدين والمرابطين في القدس الذين يتقدمون الصفوف دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك وحماية لهوية المدينة المقدسة التي تستهدفها مخططات الاحتلال المجرم.

وجرى ليلة امس، اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي عمد باب العامود أمام القدس الشريف، وسط وقوع مئات الإصابات بين المقدسيين بعد قمعهم من الاحتلال بالقوة.