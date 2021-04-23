صورة وفاة سيدة واطفالها الثلاثة بحريق في نابلس

توفيت صباح اليوم الجمعة، سيدة وفاة وأطفالها الثلاثة إثر اندلاع حريق بمنزل مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بوفاة امرأة وأطفالها جراء اندلاع حريق في قرية صرة بنابلس.

وأوضحت أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان ونقلت المتوفون إلى المشفى، فيما سيطر رجال الإطفاء على الحريق.

ووصل عناصر من الشرطة إلى المنزل وفتحت باب التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

ويعود صاحب المنزل للمواطن رامي عبد الرحمن عبدالله، والمتوفون هم: "شروق عدنان أحمد عدوان (٢٤ عاما)، وأبنائه تالا (٥ سنوات)، وفهد (٤ سنوات)، ومحمد (سنتان)".







