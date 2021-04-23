وفد امني "إسرائيلي" سيتوجه إلى الولايات المتحدة الاحد المقبل

أفادت مواقع اعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الاسرائيلي أفيف كوخافي سيتوجه إلى الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل وستستغرق زيارته الأمنية خمسة أيام، لبحث قضايا أمنية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن "كوخافي سيجري خلالها لقاءات عمل مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع والجيش الأمريكي، بينهم مستشار الأمن القومي جيك ساليفان ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئات الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي وقائد القيادة المركزية (سنتكوم) كنث ماكنزي، وقائد قيادة العمليات الخاصة (سوكوم) ريتشارد كلارك".

وأضاف أن اللقاءات ستتناول اللقاءات المرتقبة كافة التحديات الأمنية المشتركة بين الجانبين.