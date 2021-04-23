قوات الاحتلال تغلق أحد الأبواب الرئيسية المؤدية للمسجد الأقصى

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أحد الأبواب الرئيسية المؤدية للمسجد الأقصى المبارك، ومنعت المصلين من دخوله لأداء صلاة الفجر.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اغلقت باب حطة فيما تجمهر مئات المقدسيين أمامه، مطالبين بفتحه، ليتمكنوا من أداء الصلاة في المسجد.

ليلة أمس، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 100 إصابة حتى اللحظة، جراء المواجهات الدائرة مع قوات الاحتلال في القدس.

وتصدى المواطنين لمستوطنين وجيش الاحتلال في حي وادي الجوز واندلعت مواجهات هناك وأحرق المواطنون سيارة مستوطن اقتحام أحياء الصوانة والطور ووادي الجوز.

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