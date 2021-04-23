عباس يستنكر تحريض المستوطنين واعتداءات الاحتلال على المقدسيين في القدس  

استنكر الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، بشدة تحريض المستوطنين واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وقال: إن المساس بها "خط أحمر".

وناشدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، المجتمع الدولي لحماية أبناء شعبنا في القدس من بطش المستوطنين واعتداءاتهم الإجرامية، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير.

وبحسب البيان، فإنه في الوقت الذي يتصدى فيه أهلنا في القدس بصدورهم العارية لهذا العدوان، تقوم بعض الجهات المشبوهة بتزوير وتسريب أخبار مفبركة تهدف إلى الإساءة للقيادة وللقضية الفلسطينية.

وجرى ليلة امس، مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي عمد باب العامود أمام القدس الشريف، وسط وقوع مئات الإصابات بين المقدسيين بعد قمعهم من الاحتلال بالقوة.