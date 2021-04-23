هنية: ما يجري في المدينة المقدسة تأكيد على عروبة وإسلامية وفلسطينية القدس

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن ما يجري في المدينة المقدسة هو تأكيد على عروبة وإسلامية وفلسطينية هذه المدينة، وأنها لا يمكن أن تخضع للاحتلال أو تقبل به وبسياساته الفاشية.

وأوضح هنية، في تصريح صحفي، أن معركة القدس هي معركة حضارية ومعركة هوية ووجود في هذه المدينة المباركة، وهي معركة إرادة بين شعب تحت الاحتلال وقوة احتلال غاشمة.

وقال رئيس "حماس" إننا "نتابع باهتمام بالغ ما يجري في مدينة القدس المحتلة من مواجهات عنيفة بين أحرار شعبنا وقوات الاحتلال التي تقوم حاليًا بالاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه".

وأضاف أن القدس اليوم وفي الماضي والمستقبل تعبر عن ضمير شعبنا ووجدانه، وبوصلة لأحراره وأحرار أمتنا والعالم، وهي صورة نقية لطبيعة الصراع.

وشدّد هنية، على أن الشعب الفلسطيني سوف ينتصر في هذه الجولة كما انتصر في كل الجولات السابقة، وما حدث في معركة البوابات وغيرها كان صورة واضحة جلية، القدس جزء لا يتجزأ من أرضنا المحتلة، وشعبها ثائر صامد صابر مرابط لديه من القوة ما يحقق إرادته ويمنع الاحتلال من فرض معادلاته.

كما وأكد أن الشعب الفلسطيني في القدس ليس وحيدًا في معركة الهوية والإرادة، وسنبقى ندافع عن أرضها ومقدساتها وأهلها وتجسيد هويتها العربية والإسلامية التي يحاول الاحتلال طمسها وإنهاءها، ومستعدون لبذل الغالي والنفيس من أجل حريتها وعزة أهلها المرابطين في جنباتها.

ودعا هنية، الجماهير الفلسطينية في كل مكان إلى الوقوف وإسناد أهلنا في القدس في دفاعهم البطولي عن المدينة والمقدسات.

وجرى ليلة امس، مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي عمد باب العامود أمام القدس الشريف، وسط وقوع مئات الإصابات بين المقدسيين بعد قمعهم من الاحتلال بالقوة.