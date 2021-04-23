"طقس فلسطين".. ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء صيفية حارة نسبيًا

أفاد موقع طقس فلسطين، اليوم الجمعة، بأنه سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 4-5 درجات.

ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح، وخلال ساعات النهار تسود أجواء دافئة الى حارة نسبياً بوجه عام، مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وفق الموقع.

وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة في معظم المناطق، وتكون الرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة.

غدًا السبت، سيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6-8 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهاراً.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس لتصبح الأجواء مائلة للبرودة بوجه عام، في حين تصبح باردة نسبياً في الجبال العالية في ساعات منتصف الليل والفجر، وتكون الرياح شمالية غربية.