105 إصابة جراء مواجهات عنيفة مع الاحتلال في أحياء القدس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الجمعة، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 105 إصابة حتى اللحظة، جراء المواجهات الدائرة مع قوات الاحتلال في القدس.

إلى ذلك توسعت رقعة المواجهات التي اندلعت في القدس المحتلة، الليلة، لتصل إلى أحياء الصوانة والطور ووادي الجوز، الواقعة شرقي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مواطنين تصدوا لمستوطنين وجيش الاحتلال في حي وادي الجوز واندلعت مواجهات هناك وأحرق المواطنون سيارة مستوطن اقتحم الحي.

وفي بلدة الطور اندلعت مواجهات وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي واحرق المواطنون حافلة تابعة للمستوطنين دخلت إلى الحي.

وفي حي الصوانة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.

في السياق، اعتدى مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، على ممتلكات المواطنين في شارع المطران بحي الشيخ جراح شمال القدس المحتلة، وكذلك نفذ آخرون اعتداءات بحق مقدسيين في حي التلة الفرنسية بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين حطموا زجاج عشرات السيارات في شارع المطران وأعطبوا إطارات أخرى.