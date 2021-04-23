أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنية المصري اليوم الجمعة 23-4-2021 ، وسجلت أسعار الصرف في تعاملات اليوم في البنوك المصرية تباينًا ملحوظاً ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه ، ولقد كتبنا هذه المقالة الذي حظيت باهتمام كبير من قبل المواطنين المصريين والمستثمرين لمعرفة أسعار العملات منها الريال السعودي واليورو والدينار الكويتي ، تابع معنا .

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنية لـ 18.77 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.73 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري ، بينما استقر سعر الدولار والريال السعودي ، أمس .

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل الجمهورية المصرية ، إذ سجل الدولار في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

وفي الاسكندرية سجل الدولار 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.، بينما استقر سعر في البنك الأهلي المصري، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

اسعار الدولار و العملات اليوم الجمعة 23-4-2021 في مصر

سعر صرف الدينار الكويتي

وسجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند 49.04 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.02 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي فقد ارتفع سعر صرف اليورو عند 18.77 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.73 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

زوفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي ليسجل سعر الجنية الإسترليني تباينًا عند 21.73 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.71 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في وضع مستقر ليبلغ عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.