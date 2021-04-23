اسعار الدولار و العملات اليوم الجمعة 23-4-2021 في مصر

أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنية المصري اليوم الجمعة 23-4-2021 ، وسجلت أسعار الصرف في تعاملات اليوم في البنوك المصرية تباينًا ملحوظاً ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه ، ولقد كتبنا هذه المقالة الذي حظيت باهتمام كبير من قبل المواطنين المصريين والمستثمرين لمعرفة أسعار العملات منها الريال السعودي واليورو والدينار الكويتي ، تابع معنا .
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنية لـ 18.77 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.73 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري ، بينما استقر سعر الدولار والريال السعودي ، أمس .
واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل الجمهورية المصرية ، إذ سجل الدولار في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.
وفي الاسكندرية سجل الدولار 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.، بينما استقر سعر في البنك الأهلي المصري، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.