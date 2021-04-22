سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الجمعة 23-4-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار صرف الدولار في لبنان اليوم الجمعة، حيث تراجع متوسط سعر صرف الدولار في لبنان، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة لدى السوق الموازية غير الرسمية.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الجمعة 23-4-2021

وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية خلال مستهل تعاملات الخميس لدى السوق الموازية (السوداء) بين 12125 ليرة للشراء، و12175 ليرة للبيع، مقابل نحو 12150 ليرة للشراء، و12200 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%، بينما لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الجمعة 23-4-2021

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

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