سعر صرف الدولار والعملات أمام  الدينار العراقي اليوم الجمعة 23 - 4 - 2021

سعر صرف الدولار والعملات أمام الدينار العراقي في تعاملات اليوم الجمعة 23 ابريل 2021 ، وارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار في البورصة الرئيسية وفي الأسواق، في حين، أعلنت وسائل إعلام عراقية أن الحكومة العراقية رفضت الدعوات التي تدعو لتعويم سعر الدينار العراقي، وتعويم العملة هو "تحرير سعر صرف العملة بشكل كامل".

ونحرص فريق فلسطين اليوم على نشر هذه المقالات يوميًا والتي تعنى بأسعار صرف الدولار والعملات امام الدينار العراقي ، حيث تحظى باهتمام كبير من قبل العراقيين والمستثمرين.

تعويم العملة

"لا يجوز تعويم العملة في العراق، لأن ذلك يؤدي إلى انهيار السوق"، موضحًا أنه "إذا سحبت الحكومة يدها عن سعر العملة، سيتوقف العرض ويزداد الطلب، وهو ما سيؤدي لانهيار السوق". وفق مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، محمد صالح.

ونتمنى في نهاية المقالة التي هي بعنوان سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم الثلاثاء 20 ابريل 2021 أن تكون قد نالت اعجابكم .

سعر صرف الدولار والعملات أمام الدينار العراقي اليوم الجمعة 23 ابريل 2021

سعر صرف الدولار والعملات أمام الدينار العراقي الثلاثاء الماضي

وفي بغداد سجلت خلال تعاملات اليوم ، أسعار الصرف مقابل الدينار العراقي في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية ، نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع ، ولقد خصصنا هذه المقالة للتعرف على سعر الصرف تابع معنا حتى النهاية .

في بورصة الكفاح بالعاصمة بغداد سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي فيها نحو 14780 دينارا ، وفي الموصل سجل سعر الدولار نحو 1481.50 دينار، وهو نفس السعر في محافظة البصرة .

وفي أربيل جاء سعر الصرف نحو 1482.50 دينار، وهو نفس السعر في السليمانية، بينما سجل سعر الدولار في الحارثية نحو 1481.50 دينار، وسجل في النجف نحو 1480 دينارا.

سعر اليورو سجل مقابل الدينار العراقي نحو 1768.70 دينار للشراء، و1770.20 دينار للبيع، أما سعر الإسترليني فسجل نحو 2047.01 دينار للشراء، و2049.12 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء نحو 399.65 دينارا للشراء، و399.98 دينار للبيع، في حين ، سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 391.70 دينار للشراء، و392.01 دينار للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي سجل نحو 4866.40 دينار للشراء، و4884.14 دينار للبيع.