الرئيس عباس يشتم دول عظمى بألفاظ "غير لائقة"

انتشر مقطع صوتي صادم على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، مساء اليوم الخميس، للرئيس محمود عباس وهو يتلفظ بألفاظ وصفت "غير لائقة" بعدما وجه شتيمة لدول عدة.

وأشار رواد المنصات الرقمية، إلى الرئيس عباس فقد أعصابه بعد أن سمع تقديرات أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها الاثنين، لنتائج الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في أيار المقبل.

وأوضح الاعلام، أن غالبية أعضاء اللجنة أجمعوا على أن القائمة التي تمثل عباس وجماعته لن تحصل على 50%+ 1 كما كان يتمنى عباس.

وقال أحد أعضاء اللجنة: إن "قائمة المستقبل المحسوبة على القيادي دحلان قد تحصل على 29 مقعدا، وقائمة الحرية برئاسة القدوة من المتوقع ان تحصل على 12 مقعدا".

وأثار عباس جنونه في وجه عضو المركزية "عباس زكي" الذي طلب من محمود عباس ضرورة ارسال برقية تهنئة للحزب الشيوعي الصيني في الذكرى المئوية لتأسيس الحزب، ما دفع عباس للتلفظ بألفاظ غير ملائمة من رئيس دولة، للصين وروسيا والولايات المتحدة وللدول العربية.

"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" امتنعت عن نشر المقطع الصوتي، بسبب احتواءه على ألفاظ "غير لائقة" تناسب سماع القراء.