دعاء الرزق بعد صلاة الفجر في رمضان المبارك .. عظيم جداً

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر في رمضان المبارك ، وفي هذه الأيام التي تمر علينا أيام بركة وخير من الشهر الفصيل ، يحرص المسلمون على التضرع بدعاء الرزق في رمضان بعد أداء ركتين الفجر ، ولقد سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية على هذا الدعاء ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة التي حظيت باهتمام كبير من قبل الصائمين في انحاء العالم ، كما يحرص هؤلاء على ترتيل الادعية اليومية الرمضانية للتقرب من الله عزوجل ونيل رضاه وثوابه .

وفي رمضان تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنان وتصفد فيه الشياطين ، وهي ميزة أعطاها الله عزوجل لهذا الشهر الفضيل المبارك وفضله على سائر الأشهر ، كما تأتي الادعية مثل دعاء الرزق بعد صلاة الفجر في رمضان تتويجًا لهذه الاعمال المباركة .

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر في رمضان المبارك :

"اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لِي عِلْمٌ بِمَوْضِعِ رِزْقِي ، وَ إِنَّمَا أَطْلُبُهُ بِخَطَرَاتٍ تَخْطُرُ عَلَى قَلْبِي ، فَأَجُولُ فِي طَلَبِهِ الْبُلْدَانَ ، فَأَنَا فِيمَا أَنَا طَالِبٌ كَالْحَيْرَانِ ، لَا أَدْرِي أَ فِي سَهْلٍ هُوَ أَمْ فِي جَبَلٍ ، أَمْ فِي أَرْضٍ أَمْ فِي سَمَاءٍ ، أَمْ فِي بَرٍّ أَمْ فِي بَحْرٍ ، وَ عَلَى يَدَيْ مَنْ وَ مِنْ قِبَلِ مَنْ ، وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عِلْمَهُ عِنْدَكَ وَ أَسْبَابَهُ بِيَدِكَ ، وَ أَنْتَ تَقْسِمُهُ بِلُطْفِكَ وَ تُسَبِّبُهُ بِرَحْمَتِكَ".

"اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ اجْعَلْ يَا رَبِّ رِزْقَكَ لِي وَاسِعاً ، وَ مَطْلَبَهُ سَهْلًا ، وَ مَأْخَذَهُ قَرِيباً ، وَ لَا تُعَنِّتْنِي بِطَلَبِ مَا لَمْ تُقَدِّرْ لِي فِيهِ رِزْقاً ، فَإِنَّكَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي ، وَ أَنَا فَقِيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَ جُدْ عَلَى عَبْدِكَ بِفَضْلِكَ ، إِنَّكَ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. إذا كنت تشتكي الفقر وضيق المعيشة، هذا الدعاء يساعدك في تحسين أحوالك وزوال الفقر".

دعاء في رمضان مستجاب :

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

اَللّهُمَّ لا تَخْذُلني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصِيَتِكَ، وَلاتَضرِبني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَزَحْزِحني فيهِ مِن موُجِبات سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَاَياديكَ يا مُنتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ.