بالفيديو إصابة 32 شابًا واعتقال آخرين في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة

أصيب مساء اليوم الخميس، 32 شابًا بينهم إصابة بالرأس إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام باب العامود في القدس المحتلة، واعتقلت شابين آخرين، وسط تعزيزات عسكرية ونصب حواجز في المكان.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 32 شابًا منهم إصابة بالرأس وصفت بالمتوسطة، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف نقلت سبعة مصابين إلى المستشفى.

واستعانت قوات الاحتلال بمركبة المياه العادمة للاعتداء على الفلسطينيين في منطقة المواجهات التي تشهد احتدام كبير مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاط المعدني وقنابل الصوت والغاز بكثافة وبعشوائية على المتواجدين.

كما ذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من محيط ومنطقة باب العامود، وقطعت الطرق أمام المارة والمصلين بحواجز حديدة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد خضر أبو الهوى (20 عاما)، وطارق بكر أبو الهوى (23 عاما)، خلال مناوشات مع الاحتلال في منطقة باب العامود.

ويشهد باب العمود أحد أبواب القدس القديمة، اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال، وسط اعتداءات هستيرية همجية على المواطنين يتخللها اعتقال العشرات إضافة إلى إطلاق الرصاص وقنابل الغاز اتجاه المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى والقدس، يسفر عن وقوع شهداء واصابات.















