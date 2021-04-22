الاردن: نسير بشكل صحيح في مكافحة كورونا وندرس نخفيف الاجراءات

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، إنها تسير "في الاتجاه الصحيح" في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من خلال الإجراءات التي اتخذتها كالحظر الشامل الأسبوعي يوم الجمعة وزيادة ساعات الحظر الجزئي الليلي خلال الموجة الثانية للوباء.

وقال وزير الصحة الأردنية فراس الهواري، في بيان صحفي، إن الوزارة تتدارس تخفيف هذه الإجراءات في الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة "تراقب المنحنيات الوبائية والتي من الواضح انها تتجه للهبوط بسبب التزام المواطنين بالتعليمات والارشادات الصحية".

وأضاف أنه "يتم مراجعة الاجراءات دوريا وهي قابلة للتغيير في أي وقت".

وأوضح الهواري الذي قام بجولة تفقدية لمستشفى الأمير حمزة اليوم، أن عدد مرضى كورونا في المستشفيات أقل من 2000 مريض بنسبة أقل من 60 في المائة، وهي "نسبة مطمئنة نوعا ما".

ولفت وزير الصحة، أن "وتيرة التلقيح تسير بشكل جيد وهناك اقبال ممتاز من قبل المواطنين"، لافتا إلى أن هناك 100 فريق للتلقيح حيث تقوم الوزارة بتدريب 200 شخص أسبوعيا.

وأوضح الهواري، أن الصحة تسعى لتلقيح 4.5 مليون شخص على أرض المملكة للوصول الى صيف آمن، داعيا المواطنين الى الالتزام بمواعيد التلقيح ضد كورونا، والتسجيل على المنصة المخصصة لأخذ اللقاح، والالتزام بالتباعد ولبس الكمامة كونهما "يعادلان حظرا شاملا".