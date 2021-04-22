الحلقة 11 من برنامج الثمن للداعية مصطفى حسني مشاهدة ممتعة

الحلقة 11 من برنامج الثمن للداعية مصطفى حسني في رمضان 2021 ، ويقدم الداعية حسني برنامجه على قناة on المصرية يوميًا في الشهر الفضيل ، حيث حقق برنامج الثمن سمعة طيبة وواسعة منذ بداية رمضان 2021 واستطاع ان يجلب متابعين له من كافة الدول العربية ، لذلك قام فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقلة التي حظيت باهتمام كبير بين متابعو البرنامج الإسلامي والذي يحمل في مضامينه أشياء مفيدة وقيمة .

وهنا سيتمكن متابعو برنامج الثمن للداعية مصطفى حسني من متابعة الحلقة 11 يوم الجمعة ، كذلك ضفنا لكم تردد القناة الناقلة لبرنامج الثمن الذي سجل مئات الآلاف من المشاهدات منذ أيو يوم من رمضان الحالي.

إليك موعد عرض برنامج الثمن مصطفى حسني :

ويعرض الداعية مصطفى حسني برنامج الثمن في تمام الساعة السادسة مساءً يوميًا. ويتم إعادة الحلقة فيتم إعادتها في تمام الساعة 3 ونصف صباحًا.

وبإمكان متابعو برنامج الثمن متابعة الحلقة أيضًا على منصة watch it الإلكترونية في أي وقت تريده، ويمكنك أيضًا مشاهدة مقاطع متعددة من الحلقة عبر موقع القناة على اليوتيوب.

ونشر مقدم برنامج الثمن الداعية مصطفى حسني صورة جمعته بالفنان تامر حسني، يوم السبت الموافق 1 نسيان الحالي ، بعد غنائه تتر البرنامج عبر صفحته الخاصة بالفيسبوك ، وقال لحسني: "أنا حابب أشكرك يا تامر يا صاحبي على أغنية تتر برنامج (الثمن).. صوتك العذب وأداءك الصادق.. نعمة كبيرة عليك من ربنا".

وأضاف مصطفى الحسني في منشوره على الفيس بوك : "واللي أثَّر فيَّ يا صاحبي الغالي تواضعك واهتمامك وإقبالك على التعاون علشان نقدم محتوى فيه قيمة مُضافة للعقول والقلوب والأرواح.. تِسلم وتعيش يا صديقي".

تردد قناة اون اي الجديد 2021 ON E الناقلة لبرنامج الثمن :

وتأسست القناة عام 2008 حيث تنوع من خدماتها الإعلامية التي تمزج بين الترفيه والتثقيف تلبي أذواق الجمهور في المنطقة العربية من الأخبار المحلية والعالمية والبرامج الترفيهية والمسلسلات بمختلف تصنيفاتها للأحداث السياسية والرياضية ، وفيما يلي تردد قناة ONE :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11861

الاستقطاب : رأسي

معامل التصحيح : 6/5

الترميز : 27500