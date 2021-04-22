السعودية تطلق برنامج سكني للخدمات

إطلاق خدمات سكني الجديدة في السعودية، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، خدمات سكني وطريقة الدخول إلى المنصة الجديدة، حيث أعلنت العملة عن إطلاق 4 خدمات جديدة على التطبيق الإلكتروني، والذي يتم استخدامه بواسطة أجهزة الهواتف الذكية، بما يتيح للمواطنين استعراض البيانات والتعرف على أحدث المعروضات من المنتجات السكنية.

وتتضمن خدمات سكني إنهاء إجراءات المعاملات المطلوبة للتقديم على طلب منتج ما، وهو ما يعد استكمالاً للخطوات التي تم الإعلان عنها مؤخراً في إطار السعي لتقديم الخدمات بمزيد من السهولة والمرونة، لتحقيق الهدف الخاص برفع نسبة التملك لتحقق 70% بحلول عام 2030 على حسب ما هو مخطط له في رؤية المملكة 2030.

مميزات سكني

استعرضت الجملة الخصائص الجديدة في الخدمات التي تم إطلاقها عبر التطبيق “سكني المطور”، عبر بيان إعلامي تناقلته وسائل الإعلام الرسمية في المملكة، موضحة كيفية تنصيب المنصة الجديدة على الهواتف الذكية الحديثة، والتسجيل في الخدمات لسهولة استعراض تفاصيلها، وما هو معروض من منتجات يتم تحديثها بشكل دوري.

خدمات سكني الجديدة

الخدمات التي تم توضيح تفاصيلها ويتاح للمستخدمين الاستفادة منها عبر التطبيق المطور تتضمن التالي:

خدمة التمويل الإلكتروني، لتقديم تقديم طلب الحصول على تمويل من خلال المنصة الإلكترونية مباشرةً، والتحقق من حالة الطلب عبر حساب الأسرة أو المشترك، واستكمال الإجراءات.

عرض الوحدات السكنية الجاهزة للبيع، واستعراض خيارات أكثر من وحدة، من جميع مناطق المملكة.

المقاول المعتمد من المقاولين العقاريين المعتمدين لدي الهيئة السعودية للمقاولين، ومنها يتم تقديم التصاميم الهندسية وتنفيذها والنماذج لمستفيدي خيارات البناء الذاتي.

الخرائط التفاعلية لتسهيل إجراء المعاينة والحجز على الطبيعة بشكل تفاعلي عبر المنصة الإلكترونية سكني المطور، من المخططات السكنية التي تن تنفيذها أو يجري العمل بها،

ويجب الدخول على الخدمة وتنصيب البرنامج من الرابط ( https://qrco.de/bc5N3L )، أو عبر الشروحات التوضيحية التي سنعمل على تزويد المتابعين بها، مثل كيفية التسجيل في سكني وإضافة طلب، والتعامل مع هو متاح ومعروض من وحدات ونماذج بمختلف الأنواع سواء كانت شقق سكنية أو فلل أو غيرها.

إطلاق خدمات سكني الجديدة في السعوديةإطلاق خدمات سكني الجديدة في السعوديةإطلاق خدمات سكني الجديدة في السعوديةإطلاق خدمات سكني الجديدة في السعوديةإطلاق خدمات سكني الجديدة في السعوديةإطلاق خدمات سكني الجديدة في السعوديةإطلاق خدمات سكني الجديدة في السعودية