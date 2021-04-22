دعاء 11 من رمضان مستجاب وفيديو أدعية في الشهر الفضيل

دعاء 11 من رمضان ، اليوم الجمعة الموافق 22 ابريل 2021 هو اليوم الحادي عشر من رمضان إذ يحرص الصائمون فيه على التضرع إلى الله عزوجل بالدعاء لنيل رضاه وثوابه وكسب أجر الصيام ، ولقد خصصنا هذه المقالة التي لاقت اهتمامًا كبيرًا من المسلمين في جميع انحاء العالم لوضع هذا الدعاء إضافة إلى ادعية رمضانية .

ويحرص فريق فلسطين اليوم على وضع جميع الادعية الخاصة بالشهر الفضيل كما هو الحال مع دعاء اليوم 11 من رمضان ، ويمكن للمسلمين الدعاء به أوقات النهار لكسب أجر الصيام وفضله .

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2021 :

ولقد ارفقنا لكم دعاء اليوم 11 من رمضان ، وهو: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آلة :"اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ، وَ كَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ، وَ حَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَ النِّيرَانَ، بِقُوَّتِكَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ".

وتقوم الملائكة في ليلة 11 من رمضان بتحية المؤمنين والسلام عليهم "سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ"، وهذا السلام من الملائكة غفران ومن الله هو رحمة مستمرة، فهي ليلة تخلو من الشرور، فيعمّ السلام والطمأنينة والرّاحة، من حرم هذه الليلة فقد حرم، يغفر الله فيها جميع الذنوب، لمن قامها إيماناً واحتساباً.

وقال صلى الله عليه وسلم: صبِيحةَ ليلةِ القدْرِ تَطلُعُ الشَّمسُ لا شُعاعَ لها؛ كأنَّها طِسْتٌ حتى تَرْتَفِعَ.

دعاء في رمضان مستجاب :

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

اَللّهُمَّ لا تَخْذُلني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصِيَتِكَ، وَلاتَضرِبني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَزَحْزِحني فيهِ مِن موُجِبات سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَاَياديكَ يا مُنتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ.

اَللّهُمَّ اَعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَاثامِهِ، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَاِطعامَ الطَّعامِ وَاِفْشاءَ وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الأمِلينَ.

ونتمنى في هذه المقالة عن اليوم 11 من رمضان ان تكون نالت اعجابكم ، ورمضان كريم .