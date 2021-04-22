طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، كيفية التسجيل في مسابقة الحلم رمضان 2021 للفوز بجائزة نصف مليون دولار، والتي ينتظرها الملايين في الوطن العربي والتي تعد المسابقة الأشهر على مستوى العالم العربي موعد الإعلان عن السحب الجديد المرتقب في رمضان 2021.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2021

وأعلن الإعلامي مصطفى الآغا عن استمرار فتح باب الاشتراك في المسابقة ترقبًا لإعلان موعد السحب في رمضان 2021، من المقرر أن يكون السحب هذه المرة على مبلغ نصف مليون دولار أمريكي، إلى جانب الحصول على منزل في إحدى جزر اليونان، ومازالت أبواب الاشتراك في مسابقة الحلم مفتوحة حتى لحظة الإعلان عن موعد السحب، هذا وتتميز المسابقة بالشفافية والمصداقية العالية، ذلك ما جعلها تنال إقبالًا عاليًا من قبل الجماهير العربية والعالمية، بحيث تم منع العامليم في البرنامج من المشاركة كما يتم أيضًا الاتصال بالفائزين على الهواء مباشرة تحقيقًا للشفافية.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2021

ينتظر المشتركين موعد الإعلان عن السحب القادم في مسابقة الحلم على قناة mbc1 الذي من المقرر له أن يكون نهاية شهر ابريل الجاري، وتتميز جوائز شهر رمضان بأنها الأكبر ضمن الجوائز التي تم الإعلان عنها في السحوبات السابقة، فقد تم إجراء سحب على جائزتين خلال الثلاث أشهر الماضية، إحداها بلغت قيمتها 125 ألف دولار أمريكي، والأخرى بلغت ربع مليون دولار، فيما سيكون السحب الثالث المنتظر خلال شهر رمضان الجاري الأكبر ضمن الجوائز السابقة بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، مع استمرار فتح باب الاشتراك إلى حين الإعلان عن موعد السحب.

أعلن الإعلامي مصطفى الآغا عبر برنامجه الشهير صدى الملاعب، عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، عبر الأرقام المخصصة للمسابقة، بحيث تم تخصيص أرقام هواتف أرضية خاصة بجميع البلاد، باستثناء اليمن وسوريا، يتم الاشتراك في المسابقة من هاتين الدولتين من خلال شبكة الجوال.

يتابع الكثير عن كثب مسابقة الحلم منذ عام 2012، الذي قدم الكثير من الجوائز إلى متابعيه، وقام بإدخال السعادة والفرحة على متابعيه، نسرد لكم من خلال البيانات التالية، أرقام الاتصال والاشتراك في برنامج الحلم كما يلي:

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2021

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

السحب المنتظر الآن في مسابقة الحلم سيكون على نصف مليون دولار خلال شهر رمضان، يليه السحوبات الدورية التي تتراوح قيم جوائزها 100 ألف و50 ألف و 200 ألف دولار، سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من سحب جوائز شهر رمضان.

كيفية التسجيل في مسابقة الحلم رمضان 2021 للفوز بجائزة نصف مليون دولاركيفية التسجيل في مسابقة الحلم رمضان 2021 للفوز بجائزة نصف مليون دولاركيفية التسجيل في مسابقة الحلم رمضان 2021 للفوز بجائزة نصف مليون دولاركيفية التسجيل في مسابقة الحلم رمضان 2021 للفوز بجائزة نصف مليون دولاركيفية التسجيل في مسابقة الحلم رمضان 2021 للفوز بجائزة نصف مليون دولاركيفية التسجيل في مسابقة الحلم رمضان 2021 للفوز بجائزة نصف مليون دولار.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2021

للاشتراك في مسابقة الحلم على قناة mbc 1 يتم اتباع إحدى الطرق التالية:

من خلال إرسال كلمة dream أو reve على الأرقام المرادفة لدولتك.



أو الاتصال بالرقم الدولي الموحد (008821622775627).

أو الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة وملئ البيانات الشخصية.

أو من خلال تطبيق حلم عبر الهاتف الجوال والاشتراك من خلاله.

على أن يتم الإعلان عن آخر يوم لتلقي طلبات الاشتراك قبل موعد السحب خلال الأيام القادمة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2021طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2021طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2021طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2021طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2021.