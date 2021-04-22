طريق دولي جديد برعاية إيطالية سيربط مصر وليبيا وتونس

كشفت وسائل إعلام تونسية وإيطالية تفاصيل إنشاء طريق يمتد من مصر إلى تونس، يمر عبر ليبيا من خلال مجموعة من الشركات الإيطالية.

وقال الاعلام التونسي، إن المشروع سمتد الطريق الدولي السريع الذي يمتد من الحدود المصرية إلى الحدود التونسية بطول 1700 كم تم الإعلان عنه سنة 2013، وستتولى شركة ''ساليني إمبريجيلو'' الإيطالية تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 963 مليون يورو بدءا من منفذ السلوم مع مصر إلى مدينة المرج على امتداد 400 كم.

وأضاف أن هذه المرحلة تشمل إنشاء 12 جسرا و8 مناطق خدمية و6 مواقف للسيارات وتقدر الفترة الزمنية لإنجازها من 2 إلى 3 سنوات.

وذكر الاعلام التونسي أن المرحلة الثانية تمتد من المشروع من منفذ رأس الجدير مع تونس إلى مدينة مصراتة (200 كم) شرق طرابلس.

الجدير بالذكر، أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار معاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية الموقعة في 2008، والتي نصت على تعويض ليبيا بقيمة 5 مليارات يورو في شكل مشاريع خدمية وتنموية، بعد اعتذار روما على احتلال ليبيا القرن المنصرم.