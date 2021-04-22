دعوات "إسرائيلية" لإدخال الطعام والشرب للمستوطنين المقتحمين لباحات الاقصى

فلسطين اليوم - غزة

طالبت ما تُسمى بـ "مؤسسة تراث جبل الهيكل" اليوم الخميس 22-4-2021 وزير "الأمن الداخلي الإسرائيلي" بالسماح لليهود بإدخال صناديق وأكياس الطعام والشراب إلى باحات المسجد الأقصى المبارك.

كما طالبت المؤسسة في رسالة للوزير الإسرائيلي السماح لهم بتناول الطعام داخل ساحات الأقصى في نهار شهر رمضان.

مدير المؤسسة تومي نيساني قال: "إن السماح بإدخال الطعام لباحات المسجد الأقصى يعتبر خطوة في طريق بناء الهيكل"، على حد زعمه.

وتواصل ما تُسمى بـ جماعة الهيكل الإسرائيلي بتنظيم مخطط لاقتحام واسع لساحات المسجد الأقصى المبارك لا سيما في شهر رمضان المبارك واستفزاز مشاعر المسلمين.