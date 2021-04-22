البزم: استنفار كبير في أجهزة الشرطة بغزة مساء اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم: "إن الأجهزة الشرطية على أتم الاستعداد لبدء تنفيذ الإجراءات الجديدة، مؤكدًا أن الشرطة ستنتشر الساعة السادسة مساء اليوم بشكل مكثف في كافة مناطق قطاع غزة.

وأضاف البزم في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى: "إن وزارة الداخلية استنفرت قواتها بنسبة 50% من أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة، ونأمل من المواطنين التعاون والالتزام لتنفيذ الإجراءات بشكل كامل؛ حتى نستطيع تحقيق الجدوى ونحاصر الحالة الوبائية الحالية.

وأوضح البزم أن الاجراءات الجديدة تتمثل بفرض حظر التجوال الساعة السادسة، لافتًا إلى ان صلاة العشاء والتراويح ستكون في المنازل اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع.

وأشار البزم إلى أن يومي الجمعة والسبت يمنع فيهما حركة المركبات نهاراً وليلاً، مع السماح بحركة المواطنين مشاة وعمل المنشآت التي يستطيع أصاحبها الوصول إليها دون استخدام المركبات في النهار حتى أذان المغرب.

وبين أن الأجهزة الأمنية والجهات المسؤولة ستكون مع تقييم جديد للحالة الوبائية بعد أسبوع، آملًا أن تؤتي هذه الإجراءات ثمارها، من تخفيض عدد الإصابات بفيروس كورونا.

كما قال البزم: "من المهم الوصول بالحالة الوبائية لواقع أفضل؛ كي نتمكن من التعامل بما يلائم العشر الأواخر من رمضان، لكن هذا الأمر منوط بالالتزام الكامل من المواطنين بالإجراءات الوقائية واحتياطات السلامة ومنع الازدحام".

وشدد على ان مواجهة الوباء مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمواطنين، وإن لم يتعاون المواطن معنا سنكون أمام واقع صعب جداً.

وفيما يتعلق بالإغلاق الشامل قال: ""نجتهد في الابتعاد عن الإغلاق الشامل من خلال الإجراءات الجزئية والمركزة؛ وذلك تجنباً لأعبائه الكبيرة التي تثقل على كاهل المواطنين في ظل موسم رمضان وعيد الفطر".

ودعا البزم، أصحاب المنشآت لعدم التراخي في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتدابير السلامة، أثناء تقديم الخدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الداخلية قد تضطر لإغلاق منشآت في حال تبين مخالفتها، وسنعلن عن أسماء المنشآت التي سنقوم بإغلاقها في حال مخالفتها إجراءات السلامة والوقاية.

ولفت إلى أن وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح وجه تعليماته لجميع جهات الاختصاص والأجهزة الأمنية؛ بتشديد متابعة الإجراءات بشكل كبير، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للقرارات.